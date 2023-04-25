Екс-командира львівського «Беркуту» судять за причетність до вбивств активістів

Екс-командира львівського «Беркуту» підозрюють у причетності до вбивств активістів

https://racurs.ua/ua/n182357-eks-komandyra-lvivskogo-berkutu-sudyat-za-prychetnist-do-vbyvstv-aktyvistiv.html

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Апеляційний суд взяв під варту без права внесення застави колишнього командира львівського батальйону міліції особливого призначення «Беркут» Ростислава Пацеляка у справі про вбивство активістів Євромайдану.

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Про це повідомляє Офіс генпрокурора України.

За матеріалами слідства, 18 лютого 2014 року Пацеляк організував теракт із допомогою своїх підлеглих, щоб завадити мітингувальникам рухатися з Майдану Незалежності до Верховної Ради. Слідство вважає, що екс-командир «Беркуту» наказав співробітникам застосувати вогнепальну зброю і спецзасоби проти активістів Майдану. Через це загинуло троє людей. Ще 125 дістали поранення різного ступеню тяжкості, зокрема вогнепальні.

22 березня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру Пацеляку. Його підозрюють у перевищенні службових повноважень, вчиненні терористичного акту, організації спричинення тяжких тілесних ушкоджень, а також вчиненні умисних убивств і закінчених замахів на вбивство двох і більше учасників акцій протесту.

Спецпідрозділ «Беркут» ліквідовано наказом міністра внутрішніх справ Арсена Авакова після подій на Майдані взимку 2014 року. «Беркутівців» вважають причетними до вбивств мирних протестувальників, до зникнення людей та катувань.