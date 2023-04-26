Ворог вже декілька днів не штурмує позиції ЗСУ на Лиманському та Куп’янському напрямках

https://racurs.ua/ua/n182397-vorog-vje-dekilka-dniv-ne-shturmuie-pozyciyi-zsu-na-lymanskomu-ta-kup-yanskomu-napryamkah.html

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Армія рф вже декілька днів не проводить атакувальних дій на Лиманському та Куп’янському напрямках.

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Натомість ці напрямки є лідерами за кількістю артилерійських обстрілів з боку росіян — минулої доби противник 379 разів відкривав вогонь по наших позиціях і наніс три авіаудари, повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Українська артилерія, своєю чергою, також завдає ударів у відповідь. Як підсумок — вбито 25 окупантів, ще 72 зазнали поранень. Також на цій ділянці фронту підбито російські танк Т-72, БМП-2, САУ «Акація» та протитанкову гармату «Рапіра».