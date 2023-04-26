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Ворог вже декілька днів не штурмує позиції ЗСУ на Лиманському та Куп’янському напрямках
Ворог вже декілька днів не штурмує позиції ЗСУ на Лиманському та Куп’янському напрямкахhttps://racurs.ua/ua/n182397-vorog-vje-dekilka-dniv-ne-shturmuie-pozyciyi-zsu-na-lymanskomu-ta-kup-yanskomu-napryamkah.htmlРакурс
Армія рф вже декілька днів не проводить атакувальних дій на Лиманському та Куп’янському напрямках.
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Натомість ці напрямки є лідерами за кількістю артилерійських обстрілів з боку росіян — минулої доби противник 379 разів відкривав вогонь по наших позиціях і наніс три авіаудари, повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.
Українська артилерія, своєю чергою, також завдає ударів у відповідь. Як підсумок — вбито 25 окупантів, ще 72 зазнали поранень. Також на цій ділянці фронту підбито російські танк Т-72, БМП-2, САУ «Акація» та протитанкову гармату «Рапіра».
Намагаючись захопити Бахмут, російські окупанти втратили десятки тисяч бійців. «Вагнерівці» вже не здатні самостійно виконувати бойові задачі, тому все більше використовується як повітряно-десантні підрозділи, сили спеціального призначення, — заявив Череватий у вівторок.
За останніми даними, до бойових дій проти України росія кинула до 48 бригад та 122 полків, окупаційні сили налічують близько 315 формувань. Загалом проти українських військ ворог використовує близько 369 тис. особового складу та 5 тис. 900 одиниць важкого озброєння, повідомив 26 квітня Military Media Center.