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Україна повернула з полону 44 захисників, серед них є жертви катувань

Україна повернула з полону 44 захисників, серед них є жертви катувань (ФОТО)

26 кві 2023, 16:10
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Україна повернула з російського полону 44 захисників. Серед них військові, прикордонники, нацгвардійці та моряки, які захищали Маріуполь, «Азовсталь», Херсонщину і билися з ворогом на сході.


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Україна повернула з полону 44 захисників, серед них є жертви катувань

Люди захищали Маріуполь, «Азовсталь», Херсонщину, билися з ворогом на Сході. Також ми звільнили двох цивільних", — повідомили в Офісі президента.

Серед звільнених є поранені, яких ворог катував у полоні. Також є двоє чоловіків, дружин яких раніше звільнили з полону.

Україна повернула з полону 44 захисників, серед них є жертви катувань

Україна повернула з полону 44 захисників, серед них є жертви катувань

Джерело: Ракурс


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