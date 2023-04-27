НБУ переглянув макроекономічні прогнози - інфляція знизиться

https://racurs.ua/ua/n182438-nbu-pereglyanuv-makroekonomichni-prognozy-inflyaciya-znyzytsya.html

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Інфляція у 2023 році сповільниться до 14,8%, в наступні роки Національний банк очікує показники, які будуть меншими як 10%. Попередній прогноз інфляції на 2023 рік становив 18,7%.

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НБУ очікує, що при збереженні наявних безпекових чинників інфляція знизиться у 2024 році до 9,6%, а у 2025 році — до 6%. Зростання ВВП у 2023 році пришвидшиться до +2%. Раніше прогноз регулятора становив +0,3%.

Про це Нацбанк повідомив на брифінгу щодо ймовірної зміни облікової ставки — показника, що регулює вартість грошей в Україні.

Ставка рефінансування залишилася на тому ж рівні — 25% річних.

Правління НБУ врахувало, що інфляція з початку року стрімко знижується. Цьому сприяли достатня пропозиція продовольства та пального, досить швидке відновлення енергетичної системи від наслідків російських терактів, поліпшення інфляційних очікувань та зміцнення готівкового курсу гривні.

В НБУ вважають, що підтримали курс жорсткими валютними обмеженнями, але не хочуть «перегнути палицю» й готуються до валютної лібералізації «в осяжній перспективі».

НБУ спрямовує свою політику на формування належних передумов для пом’якшення адміністративних обмежень.

Нацбанк вирішив не змінювати облікову ставку на тлі високої невизначеності, ризику подальшого зростання залишків коштів на поточних рахунках і значних видатків бюджету. Високі ставки, на думку регулятора, забезпечать привабливість строкових депозитів населення, що збереже курсову стійкість та подальше зниження інфляції.

Ймовірно, НБУ почне знижувати вартість грошей у IV кварталі 2023 року. Однак робитиме це головний банк країни обережно, щоб зберігати високу реальну дохідність гривневих активів.