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Україна отримає пакистанські ПЗРК Anza Mark-II за посередництва Польщі — ЗМІ
Україна отримає пакистанські ПЗРК Anza Mark-II за посередництва Польщі — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n182501-ukrayina-otrymaie-pakystanski-pzrk-anza-mark-ii-za-poserednyctva-polschi-zmi.htmlРакурс
Збройні сили України за посередництва Польщі отримають пакистанські переносні зенітно-ракетні комплекси Anza Mark-II. Про це повідомляє видання The Economiс Times.
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Варшава підписала меморандум із пакистанською стороною про постачання цього типу озброєння. Покупцем-посередником виступить польська компанія PHU Lechmar LLC, а консультантом-посередником — канадська компанія Tradent Global Solutions.
Серія комплексів ППО Anza була розроблена пакистанською організацією Institute of Industrial Control Systems (IICS). Скільки таких ПЗРК отримає Київ та терміни їх поставки наразі не розголошуються.
Нагадаємо, ПЗРК Anza MK-2 мають дальність дії 5 км. Цей зенітно-ракетний комплекс призначений для ураження вертольотів і літаків противника, що летять низько, на зустрічних і наздоганяльних курсах в умовах впливу природних і штучних теплових перешкод. Конструкція ПЗРК Anza MK-2 аналогічна радянському ПЗРК «Стрела-2».
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