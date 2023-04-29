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Європа займає жорсткішу позицію до Китаю, підтримуючи стратегію США — Bloomberg
Європа займає жорсткішу позицію до Китаю, підтримуючи стратегію США — Bloomberghttps://racurs.ua/ua/n182504-ievropa-zaymaie-jorstkishu-pozyciu-do-kytau-pidtrymuuchy-strategiu-ssha-bloomberg.htmlРакурс
Країни Європи займають дедалі жорсткішу позиції щодо Китаю на тлі зміцнення союзу Пекіна з москвою. Про це пише впливове видання Bloomberg.
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Журналісти зазначають, що європейські лідери розчаровані поведінкою влади Китаю у відповідь на повномасштабне вторгнення країни-агресора росії в Україну і поступово починають запроваджувати обмеження на китайський експорт та інвестиції. Таким чином Брюссель підтримує стратегію США.
Зокрема, Німеччина та Італія, наслідують приклад Нідерландів і вивчають експортний та інвестиційний контроль, запроваджений Вашингтоном, згідно з публічними заявами та численними джерелами, знайомими з думкою лідерів країн.
Ці зміни означають серйозний зсув для континенту, який раніше противився прагненню США розірвати економічні зв’язки з Китаєм. Хоча важливі розбіжності залишаються, вони відображають розчарування щодо другої за величиною економіки світу на тлі війни в Україні, — йдеться у матеріалі Bloomberg.
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