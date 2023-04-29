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Ракурс
Два українських Су-25 в парі вдарили по позиціях росіян

Українські Су-25 в парі вдарили по позиціях росіян (ВІДЕО)

29 кві 2023, 12:58
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Два дозвукових штурмовики Су-25 Повітряних сил Збройних сил України в парі відпрацювали по позиціях окупаційної армії росії на передовій.


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Українська авіація вдарила по російських позиціях некерованими ракетами С-13 калібру 122 мм.

Відеозапис оприлюднив 29 квітня Телеграм-канал «Останній блокпост».

Джерело: Ракурс


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