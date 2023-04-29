Два українських Су-25 в парі вдарили по позиціях росіян

Українські Су-25 в парі вдарили по позиціях росіян (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n182503-ukrayinski-su-25-v-pari-vdaryly-po-pozyciyah-rosiyan-video.html

29 кві 2023, 12:58 999

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