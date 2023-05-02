Мертвий ведмідь - прикордонники підуть в суд через звинувачення у полюванні

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Прикордонники з Чопського прикордонного загону Державної прикордонної служби України спростовують інформацію про причетність своїх працівників до смерті дикої тварини (ведмедиці з малям) на Закарпатті і планують позиватись до суду.

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Про це сьогодні повідомило Західне регіональне управління ДПСУ.

Звинувачення прикордонників представником Ужанського національного парку у смерті дикої тварини (ведмедиці) безпідставне. Поширена інформація зроблена виключно на припущеннях та домислах без реального підтвердження. Чопським прикордонним загоном буде подано позов до суду на автора публікації за наклеп. ДПСУ пропонує природоохоронним та зоозахисним організаціям долучитися до з’ясування усіх обставин у даній справі, адже прикордонники не вчиняли тих дій, у яких їх звинувачують і будуть вдячні за допомогу у встановленні істини, — кажуть прикордонники.

Вони вважають, що викладена посадовцем Ужанського національного парку інформація про незаконне полювання на ведмедів посадовцями ДПСУ не відповідає дійсності і має компрометуючий характер.

Окрім цього, прикордонники стверджують, що на поширеному у соцмережах фото — труп ведмедя, а не ведмедиці, який оглянули профільні спеціалісти. Правоохоронці ідентифікували місцевість, що зображена на поширеному фото, та провели огляд місця. Ексгумація тіла тварини буде здійснена після залучення відповідних спеціалістів.

Також група могла пересвідчитись про наявність акту комісії, яка підтвердила (фото додаються), що смерть тварини — самця ведмедя (не ведмедиці), настала внаслідок природних причин, а на тілі тварини не виявлено слідів вогнепальних поранень. Акт підписаний представниками Ужгородського управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області, Кам’яницького лісництва, головою та єгерем Закарпатського товариства мисливців і рибалок «Лісівник», а також мисливствознавцем Ужгородського лісового господарства. Відстань від місця, де знайшли труп тварини, до місця, де прикордонники відділу «Стужиця» зафільмували ведмежа, про що зазначав автор допису, становить близько 60 кілометрів, — вказали у ДПСУ.

Тіло ведмедя військовослужбовці прикордонного підрозділу виявили під час патрулювання з охорони державного кордону. Проте незрозуміло, для чого вони зробили фото поряд з трупом тварини зі зброєю у руках.

Нагадаємо, раніше начальник відділу державної охорони ПЗФ Ужанського національного природного парку Великоберезнянського району Закарпаття Владислав Каменца опублікував допис у Фейсбуці та фото чоловіків у формі прикордонників біля мертвої ведмедиці. Як стверджують в Ужанському нацпарку, ймовірно ведмедицю вбили під час незаконного полювання, організованого та здійсненого посадовцями Держприкордонслужби. 16 квітня на території колишнього Великоберезнянського району знайшли ведмежа, яке прибилося до села Домашин. Його передали до Центру реабілітації бурого ведмедя «Синевир». Після реабілітації ведмежа обіцяють знову випустити в дику природу.

Ведмедицю-матір помічали з дітьми неподалік місця несення служби прикордонного наряду відділу «Стужиця» Чопського загону.