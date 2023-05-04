Зеленський виступить у Гаазі з промовою - ЗМІ

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Президент Зеленський прибув до Нідерландів. Цей візит, як і більшість подібних, неанонсований раніше.

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Про це повідомляє DW та RTL Nieuws. Це перший візит Зеленського до країни як глави української держави. За даними місцевих ЗМІ, президент летів з Фінляндії урядовим літаком Нідерландів.

У рамках візиту президента України до Нідерландів він зустрінеться з прем'єр-міністром країни Марком Рютте і депутатами, виступить з промовою в Гаазі та відвідає Міжнародний кримінальний суд.

Агенція dpa написала, що після прильоту до Амстердама у супроводі посиленого поліційного ескорту кортеж з Зеленським направився до Гааги. Про це свідчать відеокадри, поширені місцевим телеканалом NOS.

Пресслужба парламенту Нідерландів підтвердила в Twitter, що 4 травня у Гаазі запланована зустріч нідерландських законодавців із Зеленським.

Місцеве інформаційне агентство ANP пише, що Зеленський також зустрінеться з прем'єр-міністром Марком Рютте і виступить у Гаазі з промовою під назвою «Ніякого миру без правосуддя для України».

Запланований і візит Зеленського до Міжнародного кримінального суду (МКС), який у березні цього року видав міжнародний ордер на арешт президента росії володимира путіна. Його підозрюють у причетності до скоєння воєнних злочинів в Україні.

Напередодні український президент зустрівся з лідерами країн Північної Європи на саміті у Фінляндії, на якому вони пообіцяли підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно.

Раніше німецькі ЗМІ повідомили й про майбутній візит Зеленського до Берліна. Він може відбутися 13 травня.

Нагадаємо, що 3 травня Данія, Ісландія, Норвегія, Фінляндія та Швеція підписали документ де зазначається, що майбутнє України — в євроатлантичній родині. Також лідери п’яти країн запевнили, що продовжать працювати над підтримкою високого рівня цивільної допомоги Україні, у тому числі через механізми ЄС. Про це йдеться в загальній заяві саміту Україна — Північна Європа, який відбувся за участі українського президента у Гельсінкі.

Закордонні візити Зеленського під час війни

Перший закордонний візит від початку повномасштабної війни, розв’язаної росією проти України в лютому 2022 року, Зеленський здійснив до Вашингтона наприкінці грудня. Там пройшла зустріч президентів України та США. Також Зеленський виступив у Конгресі, а дорогою додому зупинився у Польщі для переговорів з президентом країни Анджеєм Дудою.

Вдруге за межі України Зеленський виїхав на початку лютого 2023 року — у Велику Британію. Там британський монарх вперше прийняв президента України. Зеленський також зустрівся з прем'єр-міністром Ріші Сунаком і виступив перед парламентом.

З Лондона Зеленський полетів у Париж, де провів переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Звідти троє лідерів поїхали до Брюсселя, де президент України взяв участь у саміті лідерів Євросоюзу та виступив перед Європейським парламентом. Дорогою додому він знову зустрівся з Дудою в Польщі.

Першим офіційним закордонним візитом Зеленського стала поїздка до Варшави 5 квітня, куди він прибув на запрошення Дуди. Поїздка до Гельсінкі — другий офіційний візит президента України з початку повномасштабної війни.