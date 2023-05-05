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пригожин заявив про вихід ПВК «Вагнера» з Бахмута. Скріншот з відео
пригожин заявив про вихід ПВК «Вагнера» з Бахмута — подробиціhttps://racurs.ua/ua/n182707-prygojyn-zayavyv-pro-vyhid-pvk-vagnera-z-bahmuta-podrobyci.htmlРакурс
Приватна військова компанія «Вагнер» вирішила вийти з Бахмута Донецької області.
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Російські воєнні злочинці начебто вийдуть з міста у середу, 10 травня. Таке рішення терористи пояснюють «снарядним голодом». Позиції в українському місті-фортеці «вагнерівці» передадуть військовослужбовцям Збройних сил росії. Відповідне звернення зробив засновник ПВК «Вагнера» євген пригожин, яке його прес-служба опублікувала в Telegram.
Пропагандистські медіа російської федерації поки не повідомляли про звернення власника «Вагнера».
Прес-секретар російського диктатора дмитро пєсков заявив, що Кремль «поінформований» про заяву власника ПВК «Вагнера», але не захотів її коментувати.
Варто розуміти, що це поки це лише гучна заява, якою пригожин підігріває внутрішній конфлікт між ПВК «Вагнера» та міністерством оборони рф.
Нагадаємо, власник приватної військової компанії «Вагнер» євген пригожин опублікував відео, в якому показав ряди трупів «вагнерівців», які нібито загинули 4 травня. Також так званий кухар путіна начальника генштабу зс рф валерія герасимова та російського міністра оборони сергія шойгу через те, що його ПВК не дають боєприпасів.
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