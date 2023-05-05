Пістолет CZ 75 «Order of the White Lion Edition» компанії Ceskа zbrojovka

https://racurs.ua/ua/n182722-prezydent-chehiyi-podaruvav-zelenskomu-unikalnyy-pistolet-foto.html

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Президент Чехії Петр Павел подарував під час візиту до Києва колезі Володимиру Зеленському унікальний пістолет — CZ 75 «Орден Білого Лева».

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Павел розповів, що подарував пістолет на знак поваги до героїзму українців.

У лютому 2022 року рф сильно вдарила по стійкості українців. Від самого початку їм допомагає в бою і чеська зброя. На знак поваги до їх героїзму я подарував Володимиру Зеленському легендарний CZ 75, серійний номер 22. Знак «Ордена Білого Лева» закарбовує мужність, з якою він стоїть на чолі свого народу, — розповів президент Чехії.

Пістолети CZ 75 Order of the White Lion Edition були випущені невеликим тиражем компанією Ceskа zbrojovka. Компанія випустила ці пістолети у 2022 році до 100-річчя вищої державної нагороди Чеської Республіки.

«Орден Білого Лева» — це одна з найпочесніших нагород Чехії та Чехословаччини. Її вручали аж із 1922 року. На ознаменування сторіччя ордену Канцелярія президента Республіки замовила 100 екземплярів пістолета CZ 75. Цей предмет мистецтва отримав унікальне гравіювання, гарні накладки на рукоятку та позолочені деталі.

У 2021 році східноєвропейський збройовий концерн Ceskа zbrojovka купив 100% акцій американської компанії Colt’s Manufacturing Company. Вартість угоди склала 220 млн дол.