Посол України закликав німецьку владу дозволити синьо-жовті прапори у Берліні 8 травня

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Посол України закликав німецьку владу дозволити використання національних — синьо-жовтих — прапорів у Берліні в річницю закінчення Другої світової війни.

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Берлінська поліція 5 травня випустила спеціальний указ, присвячений 78-м роковинам закінчення Другої світової війни. Згідно з документом, у німецькій столиці 8 та 9 травня не можна буде використовувати російські та українські прапори поряд із трьома радянськими меморіалами — у Трептові, Тіргартені та Панков-Шенхольці.

З таким рішенням не погодився посол України у ФРН Олексій Макєєв.

Заборона українського прапора дуже недалекоглядна і необґрунтована. Німці не мають проблем з українським прапором, який символізує мир і свободу, — заявив він.

У поліції Берліна BILD запевнили, що правоохоронці дотримуються нейтралітету. Там наголосили, що у дні поминання загиблих воїнів «не слід відволікатися на зайві емоції».

Моє серце підказує інше. Але, на жаль, цей захід необхідний для того, щоб сприяти заспокоєнню. Для мене було важливо, щоб ніхто не постраждав, — сказав мер Берліна Кай Вегнер у розмові з BILD.

Вегнер у понеділок, 8 травня, має покласти вінок якраз разом із послом України Олексієм Макєєвим.

Масла у вогонь підлило повідомлення берлінської поліції: спочатку у заяві правоохоронців про неприпустимість використання прапорів йшлося не про радянські, а про «російські» меморіали.

Деякі користувачі відзначили, що велику роль у звільненні Берліна відіграли саме українці, які перебували в лавах Радянської армії. Поліція Берліна вибачилася і виправила початкове формулювання.