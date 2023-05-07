Московити не відмовилися взяти Бахмут - Сирський

https://racurs.ua/ua/n182774-moskovyty-ne-vidmovylysya-vzyaty-bahmut-syrskyy.html

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Останніми днями на сході росіяни збільшили інтенсивність обстрілів з важкого озброєння, почали використовувати більш удосконалену техніку та проводять перегрупування військ.

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Це свідчить про те, що ворог не збирається змінювати свої плани та робить все можливе, аби взяти Бахмут під контроль та продовжити наступальні дії.

Завдяки активним діям наших бійців противнику не вдається досягти поставлених цілей, повідомив 7 травня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Він знову побував у районах ведення бойових дій на Бахмутському напрямку, де зустрівся з командирами бойових частин.

Сьогодні ж ватажок найманців-зеків Пригожин заявив, що «вагнерівцям» у Бахмуті пообіцяли боєприпаси — «стільки, скільки необхідно».

Також, за його словами, всі рішення буде ухвалювати екс-командувач російських військ Суровікін.

Кілька днів тому Пригожин сказав, що виведе своїх найманців з Бахмута 10 травня через нестачу боєприпасів. Утім, цим заявам в Україні не вірили.