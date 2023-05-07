У росії через лісові пожежі згоріли два порохові склади, місто Асбест без води та світла

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росія продовжує горіти. У низці регіонів Свердловської області запровадили режим надзвичайної ситуації через лісові пожежі.

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Як пише видання Е1, станом на 7 травня в області зафіксовано 55 пожеж загальною площею 35 тис. га. Поки що владі вдалося локалізувати 14 пожеж на площі 1 тис. 490 га.

Увечері 6 травня у селищі Першотравнева лісова пожежа перекинулася на склади з порохом, що належать до збройової компанії «Гефест-М». В результаті згоріли два склади на площі 960 кв. м. Вогонь загрожував ще 18 будинкам, де зберігається вибухівка.

Через загрозу займання з багатьох населених пунктів розпочали евакуацію мешканців. Загалом було вивезено понад тисячу людей, переважно з селищ Первомайське та Червоноармійське.

Місто Асбест, поряд з яким зафіксовано чотири великі пожежі на площі 7,2 тис. га, залишилося без водопостачання та електрики — через аварії на місцевих водоканалі та електростанції.

За даними Росспоживнагляду, внаслідок пожеж у повітрі значно перевищено кількість шкідливих речовин. Чимало населених пунктів заволокло димом від пожеж. Санітарні лікарі порадили місцевим жителям не відчиняти вікна будинку та не виходити на вулицю без масок та респіраторів.

Губернатор Свердловської області Євген Куйвашев назвав ситуацію із природними пожежами в регіоні критичною та звернувся за федеральною допомогою для боротьби з ними. Крім співробітників МНС та Росгвардії, на боротьбу з пожежами виїхали чотири тисячі добровольців та волонтерів, у тому числі з інших регіонів.