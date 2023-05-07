Українські бійці використовують проти росіян “колекцію” західних гранат

https://racurs.ua/ua/n182786-ukrayinski-biyci-vykorystovuut-proty-rosiyan-kolekciu-zahidnyh-granat-foto-video.html

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Західні країни озброїли українські Сили оборони різноманітними гранатами різного призначення.

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Нещодавно один з військових продемонстрував свою «колекцію» закордонних гранат.

Військовий показав німецькі, французькі, російські, американські, фінські та болгарські гранати.

Першою у «колекції» показали французьку осколково-фугасну гранату OF 37, пише «Мілітарний».

Наступальна граната розроблена наприкінці 1930-х років і використовувалася французькою армією довгий час після Другої світової війни разом з аналогічною DF 37.

Далі демонструвалася німецька граната DM51A2, американська M67 та радянські зразки гранати.

Німецькі гранати DM51A2 є універсальними. Вони одночасно виконують функцію як наступальних, так і оборонних. Для того, аби змінити призначення гранати треба або від'єднати, або приєднати додатковий екран.

Наступальні американська граната M67 розроблена в 1975 році для заміни застарілої гранати Mk2. Осколки мають уразливу силу на відстані до 25 м.

Також представлені фінські M/50 Sirpalekäsikranaatti та болгарські RGD-5 й GHO-1.

Фінська M/50 Sirpalekäsikranaatti, що означає ручна осколкова граната — оборонна граната, яка розроблена на основі основного корпусу 50-мм міни. Болгарська гранати RGD-5 представлена компанією Dunarit Corp. Своєю чергою, GHO-1 виготовляє болгарське підприємство Arsenal.

Військовий показав й російську ручну термобаричну гранату РГ-60ТБ, яка містить термобаричну вибухівку масою близько 240 г. Також показав російську гранату РГР, яка утворює хмару хімічної ​​речовини й російську димову гранату миттєвої дії РДГ-М.

У «колекції» також є російська світлозвукова граната Заря-3, яка забезпечує тимчасове придушення психовольової стійкості людини акустичним та світловим впливом.