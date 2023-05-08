Атаку дронів на Київ відбили німецькою ППО - Bild

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У ніч проти понеділка 35 іранських безпілотників атакували Київ. Мер столиці Віталій Кличко назвав цей напад найбільшим із початку війни.

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Як написав з Києва заступник головного редактора BILD Пауль Ронцхаймер, атака «з тріском провалилася», українські системи ППО збили усі 35 дронів.

Ронцхаймер взяв інтерв’ю у Кличка. Той заявив, що для боротьби з безпілотниками ЗСУ використовують ПЗРК Stinger та мобільні загони пікапів, з яких стріляють по дронах. Також використовуються німецькі зенітні самохідні установки Gepard, які стали найбільш ефективним засобом ППО.

Ми неймовірно вдячні Німеччині за це. Рік тому така масована атака виглядала б зовсім інакше і завдала б значно більшої шкоди, — сказав Кличко.

За його словами, західні системи Iris T та Patriot не застосовують для відбиття атак безпілотників, оскільки до них надто мало боєприпасів і вони дорогі.

Нам терміново потрібно більше зброї та боєприпасів, щоб ми могли захищатися, — додав Кличко.

Як розповіли BILD в урядових колах України, брак деяких озброєнь ставить під сумнів і початок контрнаступу ЗСУ, про який багато говорять.

Нагадаємо, нічна атака на Київ 8 травня стала наймасштабнішою з початку війни. Про це заявив мер Кличко. За його словами, у ніч на понеділок місто атакували понад 30 безпілотників. Усі вони були збиті системами ППО. Загиблих немає, але п’ятьох киян поранено, з них двоє перебувають у лікарні. Пошкоджено декілька будівель.

Кличко особисто побував у квартирі, зруйнованій уламками дрону.

В Одесі під час ракетної атаки загинув охоронець складу. Там після ракетного удару почалася пожежа. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, дрони та ракети також атакували Харків, Херсон, Миколаїв. Є вбиті та поранені мирні жителі.