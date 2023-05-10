Російські Telegram-канали стверджують, що 9 травня Москву намагалися атакувати три безпілотники

https://racurs.ua/ua/n182873-rosiyski-telegram-kanaly-stverdjuut-scho-9-travnya-moskvu-namagalysya-atakuvaty-try-bezpilotnyky.html

Ракурс

Російські Telegram-канали стверджують, що 9 травня Москву намагалися атакувати три безпілотники UJ-22 Airborne. Їх нібито вдалося збити або посадити.

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За інформацією Mash, один з безпілотників збили над селом Перемишль Калузької області приблизно в 175 км від Москви. Другий посадили на території Бітцевського лісу недалеко від МКАД. Третій також посадили в Ломаносівському районі Південно-Західного адміністративного округу.

Потерпілих і руйнувань немає, дрони не вибухнули.

У запуску дронів звинувачують Україну. Стверджується, що їх запустили з Чернігівської області.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що два безпілотники атакували військовий полігон «Погоново» у Воронезькій області у ніч проти 10 травня. Про це висав Телеграм-канал Astra з посиланням на джерела.

Поранено понад десять військовослужбовців, точна кількість постраждалих уточнюється, зазначила Astra. На місце події було направлено 10 бригад швидкої допомоги.

Телеграм-канал Baza без посилання на джерело повідомило, що через вибух двох безпілотників, начинених вибухівкою, постраждали близько 14 військовослужбовців. За попередніми даними, загиблих немає.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв підтвердив, що два безпілотники вранці 10 травня намагалися атакувати військовий об'єкт у регіоні.

В результаті заходів впливу один з них відхилився від курсу і впав, другий знищений вогневим ураженням, — повідомив Гусєв.

Крім того, як стверджує Astra, вранці 9 травня у Воронежі, ймовірно, збили ракету. Baza пише, що було збито «невідомий літальний об'єкт». Уламки знайшли ввечері в лісі неподалік цвинтаря «Микільське» на околиці Воронежа, пише телеграм-канал Shot. За шість кілометрів від цього місця знаходиться військовий аеродром Балтімор, зазначили медіа. За їхніми даними, ніхто не постраждав.

Міністерство оборони рф на час публікації новини не коментувало ці повідомлення.