Знайдені у Польщі уламки ракети – від російської Х-55, стверджує експертиза

https://racurs.ua/ua/n182876-znaydeni-u-polschi-ulamky-rakety-vid-rosiyskoyi-h-55-stverdjuie-ekspertyza.html

Ракурс

Ракета, знайдена у квітні недалеко від польського Бидгоща, виявилася російською крилатою ракетою Х-55.

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Про це повідомляє польське RMF FM з посиланням на попередні висновки Технологічного інституту ВПС Польщі, який проводив експертизу об'єкта для прокуратури.

Польська армія, за інформацією RMF FM, не має ні цього озброєння, ні систем, які б його запускали. Якщо інформація підтвердиться, це означатиме, що ракета була запущена з російського літака і прилетіла до Польщі з-за східного кордону.

«Ракурс» писав, що 27 квітня у Польщі виявили уламки повітряного об'єкта. На ньому нібито були «написи російською мовою», а також відсутня бойова частина, тому чи вибухнув об'єкт, невідомо.

Уламки знайдено у лісі неподалік міста Бидгощ, розташованого на півночі країни.

Історія питання

У середині грудня минулого року росіяни здійснили масований обстріл української території. Серед іншого, вони використовували для атаки авіацію, що дислокується в білорусі.

Через появу багатоцільового тактичного бомбардувальника Су-34 поблизу повітряного простору НАТО були підняті бойові літаки Альянсу. Під час цих операцій на радарах польських служб з’явився об'єкт, який залетів на територію Польщі з території білорусі.

Польські служби відстежували об'єкт, але в районі Бидгоща втратили його з поля зору. Це сталося приблизно за два кілометри від місця, де наприкінці квітня випадковий свідок знайшов залишки ракети.

Джерела, опитані журналістами RMF FM, стверджують, що пошуки проводилися незабаром після грудневого інциденту, але були припинені після невдалих спроб, серед іншого, через складні погодні умови.

Військові не повідомили прокуратуру

Журналісти також встановили, що армія — всупереч своєму обов’язку — не повідомила прокуратуру про порушення польського повітряного простору невстановленим об'єктом.

Виглядає так, що польська армія проігнорувала інцидент або хотіла його приховати. Сама лише підозра на порушення польського повітряного простору повинна призвести до повідомлення правоохоронних органів. З’ясування обставин будь-якого незаконного перетину кордону або порушення польської території належить до компетенції прокуратури.

У грудні до слідчих не надійшло жодного повідомлення з цього приводу, і, як з’ясували журналісти RMF FM, провадження у цій справі було розпочато лише наприкінці квітня.

Понад те, розслідування було розпочато через кілька місяців і не після повідомлення військової, а цивільної влади. Ті, своєю чергою, отримали повідомлення про непізнаний об'єкт від випадкового свідка.

Наразі прокуратура кваліфікувала падіння крилатої ракети як таке, що спричинило загрозу життю і здоров’ю багатьох людей. Однак не виключено, що тепер кваліфікація буде розширена.

Журналісти RMF FM кажуть, що, серед іншого, може розглядатися питання про те, чи мало місце невиконання службових обов’язків з боку посадових осіб, чи не перевищили вони свої повноваження.

Залишки ракети в лісі

Наприкінці квітня випадкова людина натрапила на залишки невпізнаного об'єкта в лісі в Замості поблизу Бидгоща.

Через кілька днів після інциденту Польща звернулася до США з проханням про допомогу в роз’ясненні сумнівів щодо інциденту під Бидгощем.