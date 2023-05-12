У Мелітополі стався замах на чиновника окупаційної влади Запоріжжя

https://racurs.ua/ua/n182955-u-melitopoli-pidirvaly-chynovnyka-okupaciynoyi-vlady-zaporijjya.html

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В тимчасово окупованому Мелітополі невідома добра бомба відправила в лікарню так званого в. о заступника міністра будівництва у Запорізькій області.

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Про потужний вибух в центрі міста повідомляли ще вранці. Виявилося, що у сміттєвій урні поблизу одного із багатоповерхових будинків заклали вибухівку. Вона спрацювала, коли так званий заступник міністра виходив із під’їзду.

Чоловік зазнав травм, його госпіталізували, розповіли у московитському Слідчому комітеті.

Вчора окупаційна влада Запорізької області писала про замах на «голову суду». У Мелітополі регулярно відбуваються диверсії та замахи на російське керівництво чи тих, хто з ним співпрацює.

На початку травня в результаті підриву саморобного вибухового пристрою поранення отримав призначений російською владою «заступник начальника» ГУВС по Запорізькій області. 27 квітня через вибух саморобної бомби загинув начальник відділу поліції, ще один силовик отримав поранення.

3 квітня під час вибуху автомашини постраждав колишній «голова» селища Якимівка Максим Зубарєв. 27 березня під обстріл потрапила будівля багатопрофільного коледжу, де, за інформацією мера Мелітополя Івана Федорова, розміщувалися російські силовики. 29 березня внаслідок удару постраждала підстанція локомотивного депо.