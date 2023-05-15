Пригожин міг запропонувати Україні угоду – координати армії рф в обмін на відхід від Бахмута - WP

https://racurs.ua/ua/n183045-prygojyn-mig-zaproponuvaty-ukrayini-ugodu-koordynaty-armiyi-rf-v-obmin-na-vidhid-vid-bahmuta-wp.html

Ракурс

В кінці січня 2023 року ватажок «ПВК Вагнера» Євген Пригожин нібито пропонував українському керівництву дані про позиції російських військ в обмін на відступ українських підрозділів з Бахмуту.

.

The Washington Post пише, що ця інформація була в злитих у мережу секретних документах американської розвідки.

Пригожин нібито виходив на ГУР на тлі конфлікту з керівництвом російського Міноборони. Він пропонував Києву штурмувати райони на півдні, щоб вийти до анексованого Криму. За одним із документів, Пригожин мав телефонні розмови з офіцерами ГУР і особисто зустрічався з деякими в одній із країн Африки.

Він нібито скаржився на високий рівень втрат у своїх підрозділах і закликав українців завдати сильніших ударів по російських військах. Київ не пішов на такий крок, бо вважав пропозицію Пригожина нещирою чи навіть зрежисованою Кремлем. Підтвердити таку інформацію неможливо.

Два українські чиновники підтвердили газеті, що Пригожин кілька разів розмовляв з українською розвідкою, але Київ відкидав його пропозиції через недовіру. Один з українських співрозмовників охарактеризував контакти із засновником «ПВК Вагнера» як спробу «тримати друзів близько, а ворогів іще ближче».

Сам Пригожин підтвердив контакти з ГУР, додавши що «ми до сих пір з [головою ГУР Кирилом] Будановим перебуваємо в Африці».

13 квітня WP опублікувала розшифровку інтерв’ю з Володимиром Зеленським, але згодом видалила з нього великий фрагмент про контакти ГУР із Пригожиним. Зеленський питав у журналістів, звідки в них такі дані і з ким саме з українців вони спілкувалися на цю тему, оскільки злив такої інформації — це державна зрада. Коментувати ці дані він відмовився і висловив сумніви щодо достовірності документів.

Пригожин у властивому йому стилі відповів голосовим повідомленням через телеграм-канал:

Так, звичайно, можу підтвердити цю інформацію, нам взагалі нема чого приховувати від закордонних спецслужб: ми з Будановим досі в Африці, а що стосується Washington Post і того, що вони видалили цей фрагмент, то я думаю, що це сталося через те, що вони не купили вчасно квитки і боюся, якщо хтось дізнається, що Washington Post все ще в Африці, їм продадуть бізнес-клас задорого, тому вони просто хочуть заощадити, як завжди.

Раніше це видання написало, що Зеленський «за зачиненими дверима» нібито пропонував окупувати російські села, щоб отримати важелі впливу на москву, та підірвати трубопровід, який транспортує російську нафту до Угорщини. The Washington Post написало це з посиланням на «витік секретних даних Пентагону».

Зеленський назвав заяви WP «фантазіями», але захистив своє право використовувати різні тактики для захисту країни: «Україна має повне право захистити себе, і ми це робимо».