Британія та Нідерланди домовилися про створення коаліції із закупівлі винищувачів для України

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Британський прем'єр-міністр Ріші Сунак на зустрічі з главою уряду Нідерландів Марком Рютте у рамках саміту Ради Європи в Ісландії домовився про роботу над створенням міжнародної коаліції із закупівлі винищувачів для України/

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Про це повідомляє Даунінг-стріт — прес-служба уряду Великої Британії.

Прем'єр-міністр Сунак та прем'єр-міністр Рютте домовилися, що вони працюватимуть над створенням міжнародної коаліції для забезпечення України бойовим повітряним потенціалом, надаючи підтримку у всьому, від навчання [пілотів] до закупівлі винищувачів F-16, — йдеться в заяві.

Там додали, що прем'єр-міністр Великої Британії підтвердив свою переконаність у тому, що законне місце України — у НАТО, і лідери погодилися з важливістю довгострокового надання союзниками допомоги у забезпеченні безпеки України, щоб гарантувати, що вони зможуть стримувати майбутні напади.

У канцелярії британського прем'єра розповіли також, що під час саміту Сунак зустрівся і з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн.

Прем'єр-міністр поінформував Урсулу фон дер Ляйєн про візит президента Зеленського до Великої Британії. Лідери погодилися з необхідністю продовжувати надавати підтримку Україні в цей поворотний момент, у тому числі через санкції проти росії. Вони домовилися, що саміт G7 в Японії цього тижня стане моментом демонстрації єдності та міжнародної підтримки України, — сказав представник Даунінг-стріт.

Саміт «Групи семи» пройде 19−21 травня у Хіросімі.