США для України готують пакет на 60 млрд доларів

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Ракурс

У вересні Сполучені Штати планують оголосити пакет допомоги Україні на 2024 рік. Про це під час брифінгу в Одесі повідомив колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер.

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Спілкування з місцевою владою, пересічними одеситами та представниками еліти тривало близько 30 хвилин.

Пакет допомоги планують узгодити до президентських виборів у Сполучених Штатах.

Восени ми запровадимо ще один пакет допомоги, який буде підтримувати Україну протягом 2024 року. Зараз ми обговорюємо цей пакет в 60 млрд доларів, який, я думаю, буде запроваджено у вересні, — заявив Волкер.

Також експредставник Держдепу США додав, що у США достатньо коштів, щоб підтримати контрнаступ України, який має розпочатися у цьому році.

«Мілітарний» пише, що раніше Волкер заявив:

Кошти, які будуть використовувати для відбудови України, мають надходити на спеціально створений фонд інвестування.

Також, на його думку, потрібно створити спеціальний виконавчий орган, який буде регулювати процес відновлення України.

Процес повоєнної відбудови України, за підрахунками експертів, має завершитися до червня 2026 року.

За словами Волкера, Україна обов’язково буде в НАТО, бо це питання де-юре вже вирішене, залишається тільки підписати документи.

Він наголосив, що вступ України в НАТО посилить безпеку Європи, враховуючи оснащеність та навченість української армії.

При цьому він очікує, що на літньому саміті НАТО пролунають важливі меседжі для Володимира Путіна. Якщо він не відреагує або не відреагує належним чином, у НАТО є наступні кроки та плани.

На питання про те, чи зможуть Україну прийняти в НАТО до того, як завершиться війна, Волкер не виключив такої можливості, навівши приклад Німеччини, яка на момент вступу до НАТО частково була під владою Радянського Союзу. При цьому він вважає, що в разі вступу в НАТО Україна матиме право визволяти свої території надалі.