США заборонили українським пілотам навчатися на винищувачах F-16 - The New York Times

https://racurs.ua/ua/n183153-ssha-zaboronyly-ukrayinskym-pilotam-navchatysya-na-vynyschuvachah-f-16-the-new-york-times.html

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Влада США не дозволяє українським пілотам проходити навчання в Європі на винищувачах F-16 виробництва американської військово-промислової корпорації Lockheed Martin.

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Про це газеті The New York Times на умовах анонімності розповів український високопосадовець.

16 травня глави урядів Великої Британії та Нідерландів оголосили про створення міжнародної коаліції із закупівлі сучасних винищувачів, які Київ запитує як військову допомогу. Постачання F-16 можуть бути здійснені тільки зі схвалення США.

Це стосується й навчання: західні партнери в Європі поки що можуть лише ознайомити українських пілотів з технічною мовою і провести тактичні уроки, пробні польоти на літаках для них недоступні.

Представник адміністрації Джо Байдена заявив NYT, що Вашингтон, як і раніше, не хоче відправляти Києву власні винищувачі, оскільки це занадто дорого і довго. США мають намір сконцентруватися на постачання інших озброєнь, але не виключають, що в результаті видадуть союзникам в Європі ліцензії на реекспорт F-16 в Україну.

Про бажання поділитися своїми винищувачами з Києвом уже заявляли Нідерланди, Данія та Бельгія. За оцінками експертів, ці країни можуть поставити щонайменше 125 боєготових F-16. Також своїми списаними американськими винищувачами готова поділитись Норвегія.

Влада України заявляла, що для протистояння росії в повітрі їм потрібно близько 180 сучасних винищувачів, але на цьому етапі Київ просить від 24 до 36 літаків.