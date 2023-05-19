ЗМІ дізналися обсяг засекречених витрат російського бюджету

https://racurs.ua/ua/n183202-zmi-diznalysya-obsyag-zasekrechenyh-vytrat-rosiyskogo-budjetu.html

Ракурс

Секретні витрати російського бюджету з 2023 року перевищили 3 трлн рублів, це приблизно 388 млрд дол.

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Як пише The Bell, це випливає з оновлених 16 травня даних федерального порталу «Електронний бюджет».

З початку року витрати бюджету склали 11,9 трлн рублів, проте за окремими напрямками в оперативних даних щодо виконання федерального бюджету розподілені витрати лише на загальну суму 8,8 трлн рублів. Решта 3,1 трлн, таким чином, відносяться до засекречених видатків бюджету.

При цьому, як зазначає The Bell, якщо наприкінці березня на секретні статті видатків припадала майже третина загальних витрат бюджету, тепер їхня частка знизилася до 26%. Однак в абсолютному вираженні ці витрати, як і раніше, залишаються на першому місці.

Більшість закритих статей бюджету посідає оборону, національну безпеку і правоохоронну діяльність. Після початку повномасштабного вторгнення військ рф в Україну, зазначали експерти, до секретної частини віднесли й витрати на утримання окупованих територій України.

Федеральний бюджет рф у січні-квітні був виконаний з дефіцитом 3,4 трлн рублів, випливає із попередніх даних Мінфіну. Таким чином, дефіцит російського бюджету за підсумками чотирьох місяців 2023 року випереджає прогноз на весь рік — у законі про бюджет передбачено дефіцит у розмірі 2,93 трлн рублів.