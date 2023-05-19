Знищений літак АН-225 «Мрія» в Гостомелі. Фото:

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Служба безпеки України повідомила про підозру генералу рф, який наказав знищити український літак «Мрія».

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Спецслужба зібрала доказову базу на заступника командувача повітряно-десантними військами зс рф генерал-лейтенанта анатолія концевого, який бере участь у війні проти України. Саме за його наказом окупанти здійснили тимчасове захоплення Гостомельського аеропорту на початку повномасштабного вторгнення. Про це 19 травня повідомили в прес-центрі Служби безпеки України.

Саме під час боїв на цьому аеродромі загарбники з росії знищили найбільший у світі український літак АН-225 «Мрія». Для штурму летовища генерал задіяв підрозділи спецпризначення повітряно-десантних військ та армійської авіації рф.

Цей російський топ-офіцер входить до складу вищого російського військового командування, він ще з 2019 року організував на території росії та білорусі підготовку ворожих десантників. Окупанти вчилися обстрілювати та захоплювати стратегічні наземні цілі в Україні.

Слідчі СБУ повідомили концевому про підозру за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України. Ворогу загрожує 15 років тюрми. Зараз спецслужба проводить комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, у квітні правоохоронці повідомили про підозру у службовій недбалості колишньому директору ДП «Антонов», який теж причетний до знищення «Мрії». Посадовець, попри застереження влади, не забезпечив передислокацію літака в безпечне місце.