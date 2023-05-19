ЗСУ просуваються на Бахмутському напрямку. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n183200-zsu-prosuvautsya-minoborony-pro-sytuaciu-na-bahmutskomu-napryamku.html

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Підрозділи Сил оборони України продовжують просуватися на флангах під Бахмутом.

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Українські військові продовжують активні дії на півночі та півдні в передмісті Бахмута. На цьому напрямку тривають запеклі бойові дії, а просування захисникам дається нелегко, оскільки командування рф зосередило тут велику кількість своїх сил. Про це заступник міністра оборони України Ганна Маляр 19 травня повідомила в ефірі телемарафону.

Треба розуміти вартість цього просування. Там надзвичайно складно виконувати бойові завдання, тому що ворог сконцентрував величезну кількість своїх зусиль. І, власне, там кожен метр — це як 10 км просування в інших умовах, — наголосила вона.

За словами заступника глави МОУ, російські солдати та найманці намагаються повернути втрачену територію, але ЗСУ та інші підрозділи відбивають атаки ворога.

У самому місті-фортеці тривають бої у південно-західній частині. Однак ця частина контролюється українськими військовими й свої задуми ворог не може втілити в життя.

А командувач Сухопутних військ Олександр Сирський у Telegram опублікував відео штурмових дій одного із спецпідрозділів 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, 18 травня третя Окрема штурмова бригада, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, повідомила про прорив на західних околицях Бахмута. Захисникам вдалося просунутися на 2 км в ширину і на 700 м в глибину.