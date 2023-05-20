росія і Китай шоковані спільною заявою країн G7 на саміті в Японії

https://racurs.ua/ua/n183251-rosiya-i-kytay-shokovani-spilnou-zayavou-krayin-g7-na-samiti-v-yaponiyi.html

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росія і Китай залишилися незадоволеними спільною заявою країн G7 на саміті в Японії.

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На думку московитів, підсумкове комюніке, ухвалене лідерами країн «Групи семи» на саміті в Хіросімі, має на меті «подвійне стримування» росії та Китаю.

Про це заявив міністр закордонних справ росії сергій лавров на Асамблеї Ради із зовнішньої та оборонної політики рф.

Погляньте на ті рішення, які сьогодні обговорюються та приймаються у Хіросімі на саміті «Сімки» і які націлені на подвійне стримування росії та Китайської Народної Республіки, — цитують Лаврова пропагандистські російські агентства.

Дещо раніше, на полях тієї ж зустрічі рішення передати Україні винищувачі F-16 прокоментував і заступник Лаврова Олександр Грушко. Він сказав, що країни Заходу «продовжують йти шляхом ескалації конфлікту».

Йде рух так званими сходами ескалації. І ми бачимо, що країни Заходу поки що дотримуються ескалаційного сценарію. Він пов’язаний з колосальними ризиками для них самих. У будь-якому випадку це буде враховуватися у всіх наших планах, і у нас є всі необхідні засоби, щоб досягти поставленої мети, — цитує Грушко пропагандистське агентство ТАРС.

Лавров також заявив, що Захід відкрито обговорює сценарії розчленування росії.

Не приховується, що існування рф як незалежного центру несумісне з досягненням Заходом глобального домінування, — стверджував Лавров.

Пекін також залишився незадоволеним положеннями спільної заяви лідерів «Сімки», які стосувалися Тайваню.

У Китаї заявили, що відсутність засудження прихильників руху за незалежність Тайваню у спільній заяві лідерів G7 є «потуранням сепаратизму».

Крім того, у Пекіні закликали країни G7 «припинити підливати олію у вогонь російсько-української війни».

Країни G7 повинні припинити робити з Китаю цапа-відбувайла: потрібно вжити реальних дій, щоб знизити ескалацію. Пекін займає об'єктивну і справедливу позицію щодо українського питання та докладає зусиль для мирних переговорів. Цьогорічний саміт провокує появу ворогуючих таборів і блоків, але західним країнам уже не вдасться, як у минулому, маніпулювати світом. Ми наполягаємо, щоб члени G7 припинили дивитися зверхньо на інші країни, втручаючись у їхні справи, — йдеться у заяві Пекіна.

Китай також пригрозив «наслідками» Японії, яка приймає саміт.