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Буде ще гірше - Буданов звернувся до росіян
Буде ще гірше — Буданов звернувся до росіян (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n183306-bude-sche-girshe-budanov-zvernuvsya-do-rosiyan-video.htmlРакурс
Начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов закликав російських військовослужбовців рятувати свої життя, здаючись у полон за допомогою проєкту «Хочу жить».
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Буде ще гірше. У вас є вибір — померти чи врятувати своє життя, — сказав начальник ГУР.
У вас є вибір — померти або врятувати своє життя. Ми допоможемо витягнути вас з м’ясорубки, що насувається", — начальник ГУР Міноброни України Кирило Буданов звернувся до російських військових.
Начальник української розвідки закликав окупантів «не чекати, поки уб’ють чи важко поранять», а одразу звертатися до проекту «Хочу жити».
Наші підрозділи вже вивели сотні російських солдатів через лінію фронту, тепер вони у безпеці. Живуть у нормальних умовах, під наглядом Червоного Хреста. Всі вони оформляються як такі, що потрапили в полон у бою, тому в росії продовжують оформлятися і бойові, і зарплати. У них також є вибір: повернутися до росії після завершення війни або просити притулку в Україні та низці країн ЄС, — сказав Буданов.
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