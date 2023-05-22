Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Буде ще гірше - Буданов звернувся до росіян

Буде ще гірше — Буданов звернувся до росіян (ВІДЕО)

22 тра 2023, 17:26
999

Начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов закликав російських військовослужбовців рятувати свої життя, здаючись у полон за допомогою проєкту «Хочу жить».


.

Буде ще гірше. У вас є вибір — померти чи врятувати своє життя, — сказав начальник ГУР.

У вас є вибір — померти або врятувати своє життя. Ми допоможемо витягнути вас з м’ясорубки, що насувається", — начальник ГУР Міноброни України Кирило Буданов звернувся до російських військових.

Начальник української розвідки закликав окупантів «не чекати, поки уб’ють чи важко поранять», а одразу звертатися до проекту «Хочу жити».

Наші підрозділи вже вивели сотні російських солдатів через лінію фронту, тепер вони у безпеці. Живуть у нормальних умовах, під наглядом Червоного Хреста. Всі вони оформляються як такі, що потрапили в полон у бою, тому в росії продовжують оформлятися і бойові, і зарплати. У них також є вибір: повернутися до росії після завершення війни або просити притулку в Україні та низці країн ЄС, — сказав Буданов.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів