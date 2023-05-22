Буде ще гірше - Буданов звернувся до росіян

https://racurs.ua/ua/n183306-bude-sche-girshe-budanov-zvernuvsya-do-rosiyan-video.html

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Начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов закликав російських військовослужбовців рятувати свої життя, здаючись у полон за допомогою проєкту «Хочу жить».

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Буде ще гірше. У вас є вибір — померти чи врятувати своє життя, — сказав начальник ГУР.

У вас є вибір — померти або врятувати своє життя. Ми допоможемо витягнути вас з м’ясорубки, що насувається", — начальник ГУР Міноброни України Кирило Буданов звернувся до російських військових.

Начальник української розвідки закликав окупантів «не чекати, поки уб’ють чи важко поранять», а одразу звертатися до проекту «Хочу жити».