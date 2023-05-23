Забезпечення України винищувачами F-16 - пріоритет для США, заявив речник Держдепу

https://racurs.ua/ua/n183319-zabezpechennya-ukrayiny-vynyschuvachamy-f-16-priorytet-dlya-ssha-zayavyv-rechnyk-derjdepu.html

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Забезпечення України винищувачами F-16 — пріоритет для США. Вони почнуть реалізовувати це найближчими місяцями. По це заявив на брифінгу у Вашингтоні речник Держдепу Меттью Міллер.

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Він додав, що поки він не може оголосити, коли і як це станеться або з яких країн вони надійдуть.

Також Міллер заявив, що CША «чітко прояснили українцям»: вони «не заохочують» атаки за межами українських кордонів. Водночас Україна має право вирішувати, як вона хоче проводити військові операції.

Я вважаю, що важливо нагадати світові, що це росія розпочала цю війну. Україна має право вирішувати, як вона хоче проводити свої військові операції. Але агресором у цій війні є росія, — пояснив він.

Міллер розповів, що «це росія б'є по школах, лікарнях та цивільній інфраструктурі, тож це Україні вирішувати, як вона хоче проводити свої військові операції, і це росія — агресор у цій війні».

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат минулого тижня заявив, що Україна може отримати від міжнародних партнерів на першому етапі кілька десятків літаків F-16.