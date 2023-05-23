Берлін передав ЗСУ радар ППО TRML-4D, дрони й спецтехніку

https://racurs.ua/ua/n183352-berlin-peredav-zsu-radar-ppo-trml-4d-drony-y-spectehniku.html

Ракурс

Німеччина передала Збройним силам України чергову партію військової допомоги, до якої, зокрема, увійшли радар ППО TRML-4D, дві мостоукладальні машини Biber і 46 розвідувальних безпілотників Vector.

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В новий пакет військової допомоги загалом потрапили:

система радіолокації повітряного огляду TRML-4D;

два броньовані мостоукладачі Biber;

три мобільні броньовані машини розмінування;

54 розвідувальні безпілотники Vector;

один частотний сканер/пригнічувач частот;

вісім антидронових систем;

шість машин для прикордонників;

дві вантажівки 8×6 з системою змінного кузова з 20 висувними платформами;

п’ять важких вантажівок із рамою 8×8 MAN HX81 та 12 причепів;

вісім одиниць техніки: вантажівки, мікроавтобуси, позашляховики;

34 пікапи;

вісім вантажівок Zetros.

Нагадаємо, система TRML-4D використовує новітню радіолокаційну технологію AESA, здатну виявляти, відстежувати і класифікувати різні типи повітряних цілей, зосереджуючись на малих, швидких і низьколітаючих і/або маневруючих крилатих ракетах і літаках, а також вертольотах, що зависають у повітрі. Вона забезпечує швидке виявлення і супроводження близько 1500 цілей в радіусі до 250 км.