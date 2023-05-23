Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Берлін передав ЗСУ радар ППО TRML-4D, дрони й спецтехніку

Берлін передав ЗСУ радар ППО TRML-4D, дрони й спецтехніку

23 тра 2023, 19:58
999

Німеччина передала Збройним силам України чергову партію військової допомоги, до якої, зокрема, увійшли радар ППО TRML-4D, дві мостоукладальні машини Biber і 46 розвідувальних безпілотників Vector.


.

В новий пакет військової допомоги загалом потрапили:

  • система радіолокації повітряного огляду TRML-4D;

  • два броньовані мостоукладачі Biber;

  • три мобільні броньовані машини розмінування;

  • 54 розвідувальні безпілотники Vector;

  • один частотний сканер/пригнічувач частот;

  • вісім антидронових систем;

  • шість машин для прикордонників;

  • дві вантажівки 8×6 з системою змінного кузова з 20 висувними платформами;

  • п’ять важких вантажівок із рамою 8×8 MAN HX81 та 12 причепів;

  • вісім одиниць техніки: вантажівки, мікроавтобуси, позашляховики;

  • 34 пікапи;

  • вісім вантажівок Zetros.

Нагадаємо, система TRML-4D використовує новітню радіолокаційну технологію AESA, здатну виявляти, відстежувати і класифікувати різні типи повітряних цілей, зосереджуючись на малих, швидких і низьколітаючих і/або маневруючих крилатих ракетах і літаках, а також вертольотах, що зависають у повітрі. Вона забезпечує швидке виявлення і супроводження близько 1500 цілей в радіусі до 250 км.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів