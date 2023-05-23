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Берлін передав ЗСУ радар ППО TRML-4D, дрони й спецтехніку
Берлін передав ЗСУ радар ППО TRML-4D, дрони й спецтехнікуhttps://racurs.ua/ua/n183352-berlin-peredav-zsu-radar-ppo-trml-4d-drony-y-spectehniku.htmlРакурс
Німеччина передала Збройним силам України чергову партію військової допомоги, до якої, зокрема, увійшли радар ППО TRML-4D, дві мостоукладальні машини Biber і 46 розвідувальних безпілотників Vector.
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В новий пакет військової допомоги загалом потрапили:
система радіолокації повітряного огляду TRML-4D;
два броньовані мостоукладачі Biber;
три мобільні броньовані машини розмінування;
54 розвідувальні безпілотники Vector;
один частотний сканер/пригнічувач частот;
вісім антидронових систем;
шість машин для прикордонників;
дві вантажівки 8×6 з системою змінного кузова з 20 висувними платформами;
п’ять важких вантажівок із рамою 8×8 MAN HX81 та 12 причепів;
вісім одиниць техніки: вантажівки, мікроавтобуси, позашляховики;
34 пікапи;
вісім вантажівок Zetros.
Нагадаємо, система TRML-4D використовує новітню радіолокаційну технологію AESA, здатну виявляти, відстежувати і класифікувати різні типи повітряних цілей, зосереджуючись на малих, швидких і низьколітаючих і/або маневруючих крилатих ракетах і літаках, а також вертольотах, що зависають у повітрі. Вона забезпечує швидке виявлення і супроводження близько 1500 цілей в радіусі до 250 км.
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