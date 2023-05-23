Буданов про наявність зброї і контрнаступ - Скоро почнеться

https://racurs.ua/ua/n183355-budanov-pro-kontrnastup-skoro-pochnetsya.html

Ракурс

Збройні сили України мають необхідний мінімум озброєнь для початку контрнаступу. Однак, щоб витіснити окупаційну армію росії з нашої території необхідно більше зброї, зокрема західні винищувачі.

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Про це очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вказав в інтерв’ю японському телеканалу NHK.

Багато мирних мешканців все ще перебувають під російською окупацією, і часу більше не можна втрачати. У нас вже є необхідний мінімум озброєнь. Можу лише сказати, що контрнаступ розпочнеться найближчим часом, — сказав Буданов.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готує дуже важливі контрнаступальні дії, але для їх початку потрібно ще трохи часу. Голова ГУР також вказав на необхідність витіснення сил рф з України.

Ми повинні вибити росію з нашої території. Ми повинні використати всі наші сили та засоби для досягнення цієї мети. Нам потрібні великі запаси зброї та боєприпасів для успішного продовження операції, — наголосив Буданов.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що контрнаступів може бути кілька, а військові дії продовжуватимуться доти, доки ЗСУ не звільнять усі тимчасово окуповані території.