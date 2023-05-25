Конкурент Трампа - губернатор-республіканець Флориди Десантіс оголосив участь у виборах президента США

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Ракурс

Губернатор-республіканець Флориди Рон Десантіс оголосив про свою участь у виборах президента США.

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Ще у 2014 році він виступав за надання зброї Україні та критикував тодішнього лідера США Барака Обаму за протилежне рішення.

Натомість нещодавно Десантіс назвав російське вторгнення «територіальною суперечкою», заявив, що захист України не є життєво важливим інтересом США й американські політики повинні зосередити увагу на власній державі.

Заява Десантіса повинна збігтися за часом з початком збору коштів на його виборчу кампанію в Маямі та покласти край розмовам, що тривали багато місяців, серед його прихильників про те, чи захоче він виставити свою кандидатуру на майбутніх президентських виборах.

Очікується, що Десантіс позиціонуватиме себе як успішний консервативний політик із гарним послужним списком і без скандальності, так властивої Трампу. Деякий час Десантіс випереджав за опитуваннями Трампа і вважався перспективним суперником Джо Байдена. Однак останніми тижнями його популярність серед республіканців помітно просіла і він почав значно відставати від Трампа.