У Північному морі знайшли церкву легендарного затонулого міста - німецької "Атлантиди"

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Ракурс

Дослідники виявили у Північному морі церкву легендарного затонулого міста Рунгхольт.

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Археологам вдалося виявити на узбережжі Північного моря залишки кількох жител та церкви Рунгхольта — фундамент будівлі розміром 40 на 15 м зберігся. Дослідники припускають, що церква під час існування міста була його центром, а сам Рунгхольт, ймовірно, мав велике торгове значення у Середні віки.

За словами фахівців, частини виявлених міських будівель серйозно постраждали за минулі 600 років — деякі будинки вітер і хвилі знищили практично повністю.

Рунгхольт знаходився на захід від сучасного німецького міста Кіль. Історики вважають, що 16 січня 1362 року під час найсильнішого шторму на Рунгхольт налетіли потужні хвилі. У місті прорвало греблю — тоді разом із Рунгхольтом зникло ще 14 поселень, тисячі людей загинули. До повені місто можна було назвати середньовічним мегаполісом: у ньому бути до 500 будинків, у яких мешкало близько трьох тисяч людей.

Жителі Рунгхольта жили в основному за рахунок торгівлі сіллю та бурштином. Вони підтримували зв’язки з іншими місцями, аж до Іспанії, де тоді правили маври. Рунгхольт був барвистим і квітучим поселенням із гаванню. Там мешкали рибалки, фермери, торговці, ковалі і навіть священнослужителі, бо там була церква, — пояснює для Bild історик Таня Герман.

Вона підкреслює, що в записах данського короля Вальдемара II зафіксовано, що жителі Рунгхольта були одними з найбільших платників податків у регіоні — разом вони віддавали близько 20% всього срібла, яке король збирав зі своїх підданих.