Шведський винищувач JAS 39 Gripen. Фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n183424-piloty-zsu-navchatymutsya-na-shvedskyh-vynyschuvachah-jas-39-gripen.html

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Льотчики Повітряних сил ЗСУ пройдуть навчання на шведських винищувачах JAS 39 Gripen.

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Мова йде про ознайомче навчання. Пілоти зможуть займатися на тренажерах та здійснювати пробні польоти на винищувачах. Дозвіл на це вже дав уряд Швеції. До початку навчання країнам ще належить ухвалити низку рішень, але такі новини можна розглядати як перший крок до придбання Україною шведських винищувачів. Про це 25 травня заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, передає TV4.

При цьому міністр наголосив, що зараз не стоїть питання передачі Україні літаків, які стоять на озброєнні Швеції, бо вони необхідні самій країні.

Ми виступили на боці України в цій війні і бачимо загрозу для Швеції, якщо росія виграє цю війну, — наголосив Йонсон.

Як відомо, Saab JAS 39 Gripen — багатоцільовий винищувач четвертого покоління, який був розроблений з урахуванням універсальності. Він може виконувати завдання, як винищувач, штурмовик або розвідник. Ці літаки мають хорошу стійкість під час надзвукового польоту та високі характеристики зльоту й посадки.

Нагадаємо, ЗМІ повідомили, що приблизно 20 українських пілотів розпочнуть перший етап навчання на F-16 у Великій Британії. Це будуть базові наземні тренування українських пілотів, після яких вони будуть готові до більш спеціалізованої підготовки з управління винищувачами.

Джерело: TV4