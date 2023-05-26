Нідерланди поки що не вирішили, чи постачати Україні свої винищувачі F-16

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Нідерланди розглядають можливість постачання Україні винищувачів F-16, але поки що не ухвалили остаточного рішення/

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Про це заявив прем'єр-міністр країни Марк Рютте.

Цього тижня влада Нідерландів заявила, що хоче якнайшвидше почати навчання українських пілотів винищувачам F-16. Раніше Рютте та прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосили про створення коаліції з постачання бойової авіації до України.

Однак, відповідаючи на запитання журналістів, чи відправлять винищувачі F-16 самі Нідерланди, Рютте сказав, що поки що рішення про це не прийнято, і що воно залежатиме від згоди на це Вашингтона.

Минулого тижня президент Джо Байден повідомив лідерам «Групи семи», що США підтримають спільні зусилля щодо навчання українських пілотів. Білий дім також дав зрозуміти, що не блокуватиме реекспорт в Україну F-16 з інших країн.

Рютте сказав, що початок тренувальної місії є важливим етапом, але обговорення фактичного відправлення літаків має відбуватися окремо.

Рютте визнав, що Нідерланди мають парк літаків F-16, які у 2024 році планується замінити на винищувачі п’ятого покоління F-35, але на прямі уточнюючі питання журналістів з приводу постачання F-16 в Україну відповів стримано, зазначає CNN.