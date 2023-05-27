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Нові-старі вимоги московитів для миру - відмова від частини територій та визнання російської
Нові-старі вимоги московитів для миру — відмова від частини територій та визнання російськоїhttps://racurs.ua/ua/n183482-novi-stari-vymogy-moskovytiv-dlya-myru-vidmova-vid-chastyny-terytoriy-ta-vyznannya-rosiyskoyi.htmlРакурс
Заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін в інтерв’ю ТАРС перерахував вимоги Москви до Києва задля досягнення миру. Зокрема, Україна має відмовитись від вступу до ЄС та НАТО.
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За словами заступника міністра, насамперед для «врегулювання конфлікту» Україна має припинити бойові дії, а країни Заходу мають припинити постачання зброї.
Водночас для досягнення «всеосяжного, справедливого та міцного світу», стверджує Галузін пропагандистам ТАСС, Україна має повернутися до нейтрального позаблокового статусу, а також визнати «нові територіальні реалії, що склалися внаслідок реалізації права народів на самовизначення».
Заступник міністра додав, що також важливим елементом досягнення миру є захист прав російськомовних громадян та нацменшин:
На законодавчому рівні має бути закріплений державний статус російської мови. Необхідно домогтися дотримання в Україні основних прав людини, зокрема права на свободу віросповідання.
Раніше росія не вимагала від України відмови від членства в Євросоюзі та закріплення за російською мовою статусу державної.
Зокрема, у червні 2022 року диктатор путін говорив, що Москва не проти вступу України до ЄС, тому що він не є військовою організацією, військово-політичним блоком, на відміну від НАТО.
Водночас українська влада неодноразово говорила, що вважає єдиною умовою для завершення війни — виведення російських військ з території України.
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