Російські добровольці в Бєлгородській області використовували відбиту в росіян техніку (ВІДЕО)

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Російські добровольці в Бєлгородській області використовували техніку, відбиту в російських військових. Україна їм не передала «жодної одиниці зброї» від США, заявили «Радіо Свобода» нам в українській розвідці.

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Вона була захоплена у росіян, які свого часу, внаслідок бойових дій, десь отримали її там під Бахмутом чи в інших районах, розумієте?, — розповів в інтерв’ю представник ГУР Андрій Черняк.

Він наголосив, що існують чіткі механізми контролю за використанням зброї, яку отримує Україна. Днями у Пентагоні сказали, що «уважно стежать» за даними про нібито виявлення американської зброї у Бєлгородській області рф, але поки не можуть це підтвердити. Техніку, зокрема, видно на фото, які поширило Міноборони рф.

За словами Черняка, військова розвідка України давно очікувала, що ці або подібні події відбудуться.

Ми чітко бачили те, що народ росії з часом починає розуміти, що є десятки-сотні тисяч жертв. І тому, власне кажучи, громадяни росії взяли в руки зброю і пішли визволяти свою країну від путінського режиму. Це абсолютно очікувано, абсолютно передбачувано, і, думаю, це лише початок, і з часом такі повстання, такі події, вони будуть відбуватись в багатьох регіонах рф, — розповів Черняк.

Нагадаємо, щонайменше кілька десятків бійців, які декларували свою належність до РДК та Легіону «Свобода Росії», 22 травня увійшли на територію Грайворонського міського округу Бєлгородської області росії. Вони захопили російський прикордонний пункт і перебували в кількох населених пунктах міського округу. Російська влада понад добу не контролювала частину території округу, в Бєлгородській області був оголошений режим контртерористичної операції.

Представник Політцентру російської збройної опозиції Олексій Барановський в ефірі «Свобода Ранок» 25 травня сказав, що на час рейду на територію Бєлгородської області добровольці РДК («Російський добровольчий корпус») та Легіону «Свобода Росії» брали звільнення зі служби в ЗСУ, тобто йшли у відпустку, а після повернення в Україну знову підпорядковуються командуванню української армії.

«Російський добровольчий корпус» та легіон «Свобода Росії» зустрілися з журналістами 24 травня. За словами представника «РДК», рейд російських добровольців до Бєлгородської області росії мав на меті виконати «бойове й політичне завдання».

Зокрема, на зустрічі вони представили, за їхніми словами, трофейний російський БТР. За даними добровольчого угруповання, серед його членів двоє людей зазнали поранень. Легіон «Свобода Росії» заявив про загибель двох своїх військових і 10 поранених.