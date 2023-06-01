Охоронця з укриття у поліклініці Деснянського району арештували

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Охоронця з укриття у поліклініці Деснянського району Києва арештували. За словами мешканців сусідніх будинків, за останній місяць охоронець укриття розпивав алкоголь на робочому місці та не відкривав двері.

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Люди намагалися до нього достукатися протягом 15−20 хвилин, повідомляє кореспондент радіо НВ з місця події.

Директор поліклініки розповів, що працівник нічної зміни відкрив центральний вхід у медзаклад. Відповідно, частина мешканців опинилися в укритті, частина — ні.

Прокурори проводять слідчі дії у поліклініці. На доповідь викликані всі відповідальні.

У поліції уточнили, що в результаті нічної атаки росіян загинули троє людей: 33-річна жінка та 34-річна матір з 9-річною донькою. Ще 11 людей дістали поранення.

Прокуратура проводить слідчі дії у медичному закладі, де під час ракетної атаки росіян було закрите укриття, — сказала речниця Київської прокуратури Надія Максимець у коментарі УП.

За її словами, наразі допитують службових осіб вказаного медзакладу, які відповідальні за експлуатацію та утримання укриття, для встановлення посадовців, які безпосередньо відповідальні за відкриття сховища під час оголошення тривоги.

За словами мешканців сусідніх будинків, це не перший подібний випадок. За останній місяць охоронець укриття розпивав алкоголь на робочому місці та не відкривав двері. Люди намагалися до нього достукатися протягом 15−20 хвилин.

Тим часом, згідно з повідомленням директора поліклініки № 3, працівником нічної зміни був відкритий центральний вхід. Частина мешканців опинилися в укритті, частина — ні, через що три особи загинули біля укриття.

Наразі з’ясовуються всі деталі інциденту, повідомляє Ратніков, голова Деснянської районної адміністрації. Він запевнив, що будуть ухвалені жорсткі рішення відносно всіх відповідальних осіб після з’ясування всіх обставин.

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