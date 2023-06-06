У Херсоні рівень води стрімко підіймається - люди рятують людей і тварин

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У Херсоні рівень води стрімко підіймається. Зруйнована Каховська ГЕС звідси вгору за течією за 60 км. Поки найбільше страждають будинки, розташовані на першій лінії берегу Дніпра, подекуди є проблеми зі зв’язком.

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В різних населених пунктах окупанти оголосили про «евакуацію», однак, за словами місцевої мешканки, люди не погоджуються виїжджати.

Наслідки прориву греблі — течією Дніпра несуться будматеріали, уламки, частини колишніх будинків, сміття.

На відео — рівень води в окупованій Новій Каховці сьогодні вранці.

Небайдужі херсонці рятують своїх та сусідських тварин із затоплених будинків та дворів.

У хаті вже рибу ловити можна. Води по пояс, все пливе. Перебудемо. Все мине, і буде добре, — каже місцева жителька

Організація UAnimals поговорила з керівництвом зоопарку «Казкова діброва», що в окупованій Новій Каховці. Він повністю затоплений. Усі тварини загинули, врятуватися могли лише лебеді та качки. Представники зоопарку сказали, що його вже не існує.

Врятуватися могли лише лебеді та качки.

Раніше в зоопарку мешкало понад 150 тварин і птахів, зокрема, фазани, черепахи, страуси, сови, павичі та косулі.

Після підриву у Херсоні також помітили бобра. А у Новій Каховці біля будівлі мерії плавають лебеді. А в Антонівці від води врятували косулю.

Тим часом до Миколаєва прибув потяг з евакуйованими з Херсона людьми. Загалом станом на 16.00 з Херсонщини евакуйовано 1339 людей, повідомили в МВС. Після руйнування дамби Каховської ГЕС підтоплено 13 населених пунктів на правому березі Дніпра та понад 260 будинків.

У ЗСУ розповіли, що Кінбурнська коса, розташована на чорноморському узбережжі Миколаївської області, може тимчасово стати островом через підрив Каховської гідроелектростанції та розлив води з Каховського водосховища.

Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону «Єдині новини» сказала, що «неприродний рівень води може відділити півострів від материкової частини».

Це, звісно, ускладнить логістику ворога. Вони і зараз не перебувають там постійно. Західна частина Кінбурнської коси, з якої вони здійснюють обстріли, — вона, як правило, використовується ними як безпосередньо вогнева позиція: вони прибувають туди, обстріляли й ретируються, усвідомлюючи, що одразу отримають у відповідь, — заявила Гуменюк.

За її словами, до минулої ночі не було ознак того, що росіяни готують теракт на Каховській ГЕС, більш потужного маневрування по лівому берегу Дніпра вони не демонстрували.

Зараз лівий берег Херсонської області потерпає від затоплення більше за правий, а російські мінно-вибухові загородження дрейфують річкою Дніпро і можуть вибухати, сказала також Гуменюк.