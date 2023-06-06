Львівська ОВА видала сотні дозволів на перетин кордону в системі «Шлях» для сумнівних волонтерів.

https://racurs.ua/ua/n183828-lvivska-ova-vydala-sotni-dozvoliv-na-peretyn-kordonu-v-systemi-shlyah-dlya-sumnivnyh-volonteriv.html

Ракурс

Львівська ОВА видала сотні дозволів на перетин кордону в системі «Шлях» для сумнівних волонтерів.

.

Журналісти проєкту «Наші гроші. Львів» отримали доступ до бази даних волонтерів, внесених до системи «Шлях» Львівською ОВА на прохання різних громадських організацій.

Виявилось, що більшість організацій пов’язані з позаштатним радником голови ЛОВА з питань гуманітарної допомоги та волонтерства Олексієм Шевчуком, а деякі чоловіки не повернулись в Україну.

Очолив список «найуспішніших» заявників до Львівської ОВА благодійний фонд «Чистий Київ», який отримав дозволи на виїзд майже 400 чоловіків. Серед них виїхав і не повернувся чотири рази судимий Іван Мочульський і сам керівник та засновник фонду Максим Ткачик.

БО «Наші добрі справи» отримала 270 дозволів. Фонд зареєстрований дев’ять місяців тому у Львові за адресою вул. Липинського, 29, кв. 8, але такого будинку і квартири немає в реєстрі нерухомості. Від організації виїхали та не повернулись декілька десятків людей.

19-річний засновник фонду «Байрактар.» Денис Синявський наразі — підозрюваний у незаконному переправлення чоловіків за кордон. В листопаді 2022 року через наказ Львівської ОВА організація внесла до «Шляху» чоловіка, який заплатив 2 тис. 500 дол.

Більшість сумнівних організацій пов’язані з Олексієм Шевчуком та адвокатським об'єднанням Barristers, повідомляє «Наші гроші. Львів».