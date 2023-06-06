Підрив Каховської ГЕС ставить під загрозу врожай у трьох областях

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Підрив Каховської ГЕС та обміління Каховського водосховища ставить під удар сільгоспугіддя у трьох областях України, для зрошення яких брали воду з водосховища.

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Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду.

Сільськогосподарські підприємства Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей, розташовані навколо водосховища, часто страждають від посухи, і обміління водосховища, на його думку, загрожує посівам загибеллю.

Підрив Каховської ГЕС — це терористичний акт, який ставить під загрозу світову продовольчу безпеку. Наслідки вже дуже суттєві для наших аграріїв, оскільки зрошувати землі у трьох регіонах, які залежать від Каховської ГЕС, зараз неможливо. Ці регіони постачають наше продовольство усьому світу, — сказав Гайдові.

Нагадаємо, місто Олешки Херсонської області майже повністю затоплено після руйнування Каховської ГЕС. Про це повідомив голова окупаційного уряду та рашист Андрій Алексєєнко.

Місто затоплено практично повністю. А з іншого боку — великі лісові пожежі після артобстрілів, — заявив він.

Раніше окупаційний голова Херсонської області володимир сальдо заявляв, що у Новій Каховці та Олешках «люди спокійно рухаються вулицями».

Нагадаємо, уранці армія росії підірвала верхню частину греблі Каховської ГЕС зруйнувалася, вода з водосховища почала затоплювати Херсонську область. Рівень води в районі Нової Каховки становить уже 11 м, очікується, що він продовжуватиме зростати.

Українська влада поклала відповідальність за те, що сталося на російських військових. Зеленський назвав руйнування греблі «бомбою масової екологічної поразки» та звинуватив росію у підриві ГЕС зсередини: електростанція знаходилася на підконтрольній російським силам території.

Спочатку представники окупаційної влади говорили, що ніякого підриву не було, а станція зруйнувалася через багатомісячні обстріли. Проте вдень у вівторок прес-секретар путіна пєсков заявив, що ГЕС була зруйнована внаслідок української диверсії, а міністр оборони Сергій Шойгу оголосив, що підрив був здійснений Україною «з метою недопущення на цій ділянці фронту наступальних дій російської армії».

Вода затоплює обидва береги: евакуація мешканців іде і на підконтрольних Україні, і на окупованих москолотою територіях.

Водосховище, ймовірно, повністю витікає за три-чотири доби, вважає гендиректор «Укргідроенерго». Обміління загрожує екологічною катастрофою.

Вода з водосховища використовувалася для охолодження Запорізької АЕС. Але в МАГАТЕ запевнили, що прямої небезпеки станції поки немає.