У Херсоні за ніч рівень води в Дніпрі значно зріс

https://racurs.ua/ua/n183842-u-hersoni-za-nich-riven-vody-v-dnipri-znachno-zris-foto.html

Ракурс

Унаслідок підриву Каховської ГЕС за ніч рівень води в Дніпрі у районі Херсона значно зріс. Станом на 7.00 повністю затоплено Корабельну площу, вулицю Чайковського і все що нижче неї.

.

Фото уранці 7 червня опублікувала заступниця начальника Херсонської ОВА Ольга Малярчук.

За словами чиновниці, обласна влада без зупину продовжує здійснювати заходи із забезпечення проведення рятувальних та інших невідкладних робіт.

Вночі рятувальна операція в Херсоні продовжувалась. Рятувальники вивозили людей з Острова (мікрорайон Корабел).

Люди чекали евакуації просто на дахах будинків та автівок.

За інформацією голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна станом на 19 годину 1335 будинків на правобережжі опинились під водою.

На лівому березі частково затоплено Стару Збур’ївку, Кардашинку, Козачі Лагері, Піщане, Кринки, Голу Пристань та Олешки. Під водою повністю знаходяться Корсунка та Дніпряни.

Вода стрімко затоплює Михайлівську і піднімається вверх по Санаторному провулку. Місцеві мешканці сумно слідкують за цим процесом.

З мікрорайону Острів евакуювали 1364 людини, — зазначив Прокудін.

За його словами, протягом дня мікрорайон Острів стрімко йде під воду. Затоплення наскільки колосальні, що місцями звідти вже неможливо виїхати автотранспортом.

Тому людям допомагають евакуюватися. Навіть в такий тяжкий час росіяни вирішили нагадати, ким вони є насправді, — терористами, — зазначив Прокудін.

Під час евакуації, додав він, окупанти вдарили по мікрорайону з артилерії — поранені двоє правоохоронців, котрі допомагали людям покинути небезпечну територію.

Нагадаємо, пік розливу води з Каховського водосховища буде до ранку 7 червня. За три-чотири дні вона почне спадати, а протягом 10 днів уся вода відійде в Чорне море.

Місцеві пабліки Херсона повідомляють, що в тимчасово окупованих Олешках вода в прибережній зоні доходить до дахів будинків, діти в істериці, мешканці дзвонять рідним і прощаються.