Україна готова розглянути звернення про евакуацію з Бєлґородщини

https://racurs.ua/ua/n183859-ukrayina-gotova-rozglyanuty-zvernennya-rosiyan-pro-evakuaciu-z-biel-orodschyny.html

Ракурс

Україна готова розглянути звернення про евакуацію з Бєлгородської області росії.

.

Про це 7 червня заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

Бойові дії тривають. Декілька населених пунктів рашистська влада фактично залишила без контролю, намагаючись лише встановити вогневий контроль, а це означає завдання ударів з артилерії, реактивних систем залпового вогню по об'єктах власної цивільної інфраструктури і місцевих мешканцях, — розповів представник ГУР МО України.

За його словами, бійці «РДК» та легіону «Свобода Росії» фактично виконують функцію озброєної самооборони на Бєлгородщині, де захищають власних співвітчизників від кремлівського режиму.

Підтримка повстанців серед місцевого населення зростає. Це стосується як охочих пристати до збройної боротьби проти путіна, так і місцевих мешканців, які просять про захист, — сказав представник воєнної розвідки та додав, що Україна в належному порядку розгляне звернення про евакуацію цивільних з Бєлгородщини, якщо такі надходитимуть.

6 червня Легіон «Свобода Росії» оприлюднив відеопідтвердження ліквідації російського полковника Стесєва, керівника оперативного командування «Бєлгород».

5 червня Російський добровольчий корпус заявив, що повністю контролює село Нова Таволжанка у Шебекинському районі Бєлгородської області рф за 3 кілометри від українського кордону. Пізніше губернатор області Гладков це підтвердив:

На сьогодні ми поки туди увійти не можемо.

Також РДК та Легіон «Свобода Росії» заявили, що разом у Новій Таволжанці ліквідували полковника збройних сил рф, старшого оперативного угруповання «Бєлгород» Стесєва. Про ліквідацію російського військового повідомили також в ГУР Міноборони.