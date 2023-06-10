Просунулися на 1,4 км - в ЗСУ розповіли про бої на Бахмутському напрямку

https://racurs.ua/ua/n183947-prosunulysya-na-1-4-km-v-zsu-rozpovily-pro-boyi-na-bahmutskomu-napryamku.html

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На Бахмутському напрямку за добу українським військовим вдалося на різних ділянках просунутися до 1 тис. 400 метрів.

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Українські військові завдають ударів по ворогу, контратакують, користуючись тим, що росіяни проводили ротаційні заходи, змінювали свої підрозділи, розповів речник Сил оборони України Східного напрямку полковник Сергій Череватий в ефірі телемарафону 10 червня.

Водночас він зауважив, що війська країни-агресора намагаються бити по українських підрозділах: завдано вісім авіаударів та 330 разів здійснювалися обстріли ствольною реактивною артилерією.

Загалом відбулось 6 боєзіткнень, в ході яких нашими Силами оборони знищено 138 окупантів, 236 зазнали поранень, одного взяли в полон. Знищили також самохідну артилерійську установку «Гвоздика», 3 бронеавтомобілі, гаубицю Д-30, зенітну гармату С-60, безпілотний апарат ZALA, 8 складів боєприпасів та 7 авто, які підвозили боєприпаси та зброю, — розповів Череватий.

Окрім того, полковник розповів, що ворог намагається вибудувати свою оборону і паралельно були спроби контратакувати українські позиції, проте, за його словами, всі ці спроби зазнали невдачі.

9 червня Череватий повідомляв, що наші підрозділи на деяких ділянках просунулися до 1,2 км.

Це все проводиться в рамках оборонної операції, яка триває багато місяців. Головне завдання — максимально вибивати ворожий потенціал. Раніше ми це робили з «Вагнером», тепер — з мотострілецькими та повітряно-десантними підрозділами, — сказав Череватий.

Представник східного угруповання зазначив, що ворог перебуває в очікуванні, не знаючи, де і коли українські підрозділи будуть завдавати ударів.