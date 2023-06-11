Президент Чехії прийняв українську дівчинку, якій її чеські однокласники плюнули в обличчя

https://racurs.ua/ua/n183995-prezydent-chehiyi-pryynyav-ukrayinsku-divchynku-yakiy-yiyi-cheski-odnoklasnyky-plunuly-v-oblychchya.html

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Президент Чехії Петр Павел прийняв українську дівчинку, яку напередодні зацькували чеські однокласники.

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Кілька днів тому на екскурсії двоє чехів образили Поліну, сказавши, що «росія найкраща». У відповідь на слова дівчинки, що «росія — лайно», один із хлопців плюнув їй в обличчя.

Я засуджую знущання, приниження та насильство в школах загалом. А у випадку з дитиною, якій через війну довелося покинути свою країну і друзів, і якій ми запропонували притулок, це особливо ганебно, — написав президент Чехії у Твіттер.

Відомо, що на ситуацію зреагували в міністерствах освіти й внутрішніх справ. І школа, і батьки хлопців попросили в Поліни вибачення, написала у своїх соцмережах віце-спікерка Верховної Ради Олена Кондратюк.