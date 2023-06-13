Пошукова операція в Кривому Розі завершена. Фото: Сергій Лисак

https://racurs.ua/ua/n184050-poshukova-operaciya-v-kryvomu-rozi-zavershena-zrosla-kilkist-zagyblyh-foto.html

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Завершено пошуково-рятувальну операцію після російського нічного удару по місту Кривий Ріг.

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Тіло ще однієї загиблої людини дістали з-під завалів приватного підприємства. Таким чином внаслідок ворожої атаки загинули 11 осіб, а 25 осіб дістали поранення. Зараз триває розбір конструкцій. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

За його інформацією, загалом з-під завалів складу підприємства дістали тіла сімох осіб. Ще четверо цивільних загинули внаслідок влучання у п’ятиповерховий будинок.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що одна з ракет поцілила у склад бутильованої води для Херсону, де в цілодобовому режимі працювало близько 25 осіб. Тут знайшли сімох загиблих громадян, наймолодшому з них було 17 років. Трьох осіб госпіталізували.

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня росія атакувала Україну ракетами повітряного базування Х-101, Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря.

У Кривому Розі на Дніпропетровщині сталося влучання у п’ятиповерховий житловий будинок. Внаслідок влучення загорілися квартири з першого по п’ятий поверх, вогонь охопив 700 квадратних метрів. Спочатку влада повідомляла про трьох загиблих та 25 поранених.