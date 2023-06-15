Швейцарія схвалила списання 25 танків Leopard 2 для реекспорту до Німеччини

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Національна рада Швейцарії (одна з двох палат парламенту) схвалила списання 25 танків Leopard 2.

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Про це 15 червня повідомили SRF та Basler Zeitung. Якщо Рада кантонів (друга палата парламенту) також схвалить це рішення, то Швейцарія зможе реекспортувати танки до Німеччини, а німецька влада зможе передати їх Україні.

За даними SRF, у Національній раді списання танків підтримали 132 депутати, 59 виступили проти. Противники такого рішення вважають, що воно є порушенням політики нейтралітету, якої дотримується Швейцарія. Також депутати стурбовані зниженням обороноздатності держави.

Міністр оборони Швейцарії Віола Амерд під час виступу в Національній раді наголосила, що перепродаж 25 танків із 96, які перебувають на зберіганні, ніяк не вплине на обороноздатність держави. Вона пообіцяла, що якщо угоду буде затверджено, то військове відомство зніме зі зберігання ще 46 танків та модернізує їх, після чого передасть у військові частини.

З початку повномасштабної війни в Україні деякі європейські країни зверталися до Швейцарії із проханням дозволити передавати швейцарську зброю Україні. Уряд країни на ці прохання відповідав відмовою, мотивуючи це тим, що подібне рішення порушило б нейтралітет Швейцарії.

У червні 2023 року Рада кантонів вирішила, що реекспорт швейцарської зброї країнами, які «розділяють цінності Швейцарії», за певних умов не суперечить концепції нейтралітету країни, тому він має бути дозволений.