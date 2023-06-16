ЗСУ зайняли рубежі в районі Вугледара. Фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n184131-zsu-zaynyaly-novi-rubeji-v-rayoni-vugledaru-genshtab-karta.html

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Збройні сили України успішно вели наступальні дії на напрямках Новоданилівка — Роботине в Запорізькій області та Левадне — Старомайорське у Донецькій області.

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На цих ділянках бійці мали успіхи. А в районі міста Вугледар на Донеччині захисники також досягли успіху на окремих ділянках. Бійці вже закріплюються на зайнятих рубежах. Про це речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов заявив під час прямого включення з Military Media Center в ефірі телемарафону.

В районі міста Вугледар українські воїни мали успіх на окремих ділянках. В ході проведення штурмових дій закріплюються на досягнутих рубежах, — повідомив він.

У Генштабі зазначили, що український наступ вівся і в районі населеного пункту Ступочки Донецької області. Захисники тут витіснили загарбників із займаних позицій.

Нагадаємо, 15 червня заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що підрозділи Збройних сил України просунулися майже на кілометр на Бердянському та Маріупольському напрямках.