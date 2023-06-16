росія атакувала Україну ракетами. Фото:

https://racurs.ua/ua/n184135-rf-atakuvala-kyyiv-raketamy-pid-chas-vizytu-afrykanskyh-lideriv-scho-vidomo.html

Ракурс

Ракетна атака на Україну була здійснена російською федерацією у п’ятницю, 16 червня.

.

Ціллю масованої ворожої ракетної атаки знову став Київ. Спочатку з акваторії Чорного моря противник випустив крилаті ракети «Калібр», а потім центральні, східні та західні області перебували під загрозою застосування балістичного озброєння.

Згодом стало відомо про вибух у столиці. Міський голова Віталій Кличко у Telegram написав, що він прогримів у Подільському районі.

У Подільському районі було чутно гучні вибухи від роботи ППО поруч зі столицею. У Києві пошкоджених обʼєктів, будинків після ракетної атаки немає, — зазначив мер.

Також начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив, що під час атаки в одному із районів Київщини пошкоджено приватні будинки, є постраждалі.

В Офісі генпрокурора повідомили, що внаслідок атаки постраждала 82-річна жінка. Також поранення дістав водій автомобіля, який їхав по автодорозі. В одному з районів області пошкоджено житлові будинки та магазин. Розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що під час цієї ракетної атаки за попередніми даними ППО знищило шість аеробалістичних ракет «Кинджал», шість крилатих ракет «Калібр» та два розвідувальні безпілотники ворога.

Тим часом, у Києві з офіційним візитом сьогодні перебувають президенти Південно-Африканської Республіки Замбії, Сенегалу, Коморських Островів, прем'єр-міністр Єгипту та представник МЗС Уганди. Вони прибули запропонувати українській владі низку заходів, які дозволять сторонам «побудувати довіру» і почати відновлення миру, а також домовитися про збільшення поставок зерна і добрив.

Ці миротворці також хотіли просити про призупинення дії ордеру МКС на арешт російського диктатора володимира путіна та послаблення антиросійських санкцій.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що російський ракетний удар під час перебування африканських лідерів у столиці України — це меседж Африці.

росія прагне лише війни, а не миру, — написав він у Twitter.

Агенція Reuters повідомила, що лідери африканських країн спускалися в укриття під час російської атаки на Київ.

Нагадаємо, вночі 16 травня росія атакувала Україну з південного напрямку двома іранськими ударними дронами «Shahed-136/131». Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в Миколаївській області протиповітряна оборона збила обидва дрони.

Джерело: Reuters