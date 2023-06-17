Maxar Technologies опублікувала нові знімки з космосу зруйнованої Каховської ГЕС

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Maxar Technologies опублікувала нові супутникові знімки зруйнованої Каховської ГЕС.

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На фото, які оприлюднили «Схеми», видно знищену греблю та річковий термінал «Нібулон» у смт Козацьке, неподалік Каховської ГЕС. Зерновий термінал також було затоплено, але вода вже відійшла.

Нагадаємо, дамба Каховської ГЕС, яка під контролем російських військ, була зруйнована вночі 6 червня.

Це був підрив, сейсмографи у різних країнах Європи зафіксували активність, характерну для потужного вибуху. Після руйнування дамби води Каховського водосховища затопили великі території, нижчі за течією Дніпра, саме водосховище різко обміліло.

У зоні затоплення опинилися десятки населених пунктів та десятки тисяч мешканців по обидва береги річки, особливо сильно затопило окуповане право. Катастрофа завдала величезного удару по економіці України та екології півдня країни та Чорного моря.